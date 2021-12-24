Gölcük Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti: Hasarlı binaların yıkımı hâlâ tamamlanmadı

1999 yılındaki Gölcük Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı hâlâ sürüyor.

İHA'da yer alan habere göre, Şehitler Mahallesi'nde D-130 Karayolu kenarındaki atıl durumda olan 6 katlı binanın yıkımı devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi'nin birlikte devam ettiği yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Orta hasarlı 90 bina yıkılacak

Yurttaşların can güvenliğini tehdit eden orta hasarlı binalar için yıkım kararı yeni çıktı.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte 90 orta hasarlı bina yıkılmış ve enkazı kaldırılmış olacak.