Gökmen Karadağ Halk TV'den ayrıldı

Halk TV'de 'Açıkça' programını sunan Gökmen Karadağ kanaldan istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV'de yaklaşık 5 yıldır görev alan Karadağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla bugün son kez kanalda ekrana çıkacağını söyledi.

Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" dedi.