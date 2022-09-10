Halk TV'den 'İsmail Küçükkaya' iddialarıyla ilgili açıklama

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın "Fox TV’den transferi için 3 milyon dolar verildiği" ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayın İmamoğlu finanse ettiği" iddialarına yanıt verdi.

Independent Türkçe'den Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtlayan Mahiroğlu, konuşmak için neden bu kadar beklediği yönündeki soruya, “Ben de bu soruyu kendime çok sordum aslında ‘Niye bugün?’ diye lakin demek ki bazen süreç sizi bir noktaya getirdiğinde konuşma ihtiyacı hissediyorsunuz. O da bugünmüş” dedi.

Mahiroğlu, "CHP’ye yakın oldukları izleniminin yanlış olduğunu" söylerken, söz konusu iddialar için şunları söyledi:

"3 milyonları yazıyorlar. Sürekli yazıyor. İftira, yalan. Ona ben bir açıklık getireyim. İsmail (Küçükkaya) parasını FOX'tan aldı. İsmail Bey bunu kendisi de açıkladı. Ben ona ‘Birlikte çalışabilir miyiz?’ diye sordum. Herkes de sorar bunu lakin İsmail'in bize gelişinin parayla bir ilgisi yok. FOX'tan, çalıştığı son günün primine varana dek alıp geldi. Yani o, parasını FOX'tanaldı. Bundan bile haberdar değiller."

İBB'den Murat Ongun da iddiaları soL'a yanıtlamıştı.