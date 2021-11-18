Gökhan Kazbek'le Gündem programı bu akşam soL TV'de

Gündem'de bu hafta ittifak tartışmaları, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısı, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve günlük hale gelen zamlar konuşulacak.

Haber Merkezi

Gökhan Kazbek'le Gündem programına bu hafta SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer ve EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz konuk oluyor.

Gündem'de bu hafta ittifak tartışmaları, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısı, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve günlük hale gelen zamlar konuşulacak.

21'de yayınlanacak programı soL TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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