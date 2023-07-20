Gökhan Günaydın'dan Faik Öztrak'a tepki: Dumanla mı haberleşecektik?

CHP'de genel başkanlık yarışına girebileceği kaydedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden yayınlandı.

Youtube’a sızdırılan ‘İŞTE YÜZYILIN İHANETİ! KILIÇDAROĞLU’NA TARİHİ İHANET!’ başlıklı videoda İmamoğlu ile Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor.

'Tüzük yetki vermişse PM üyeleri bu yetkiyi nasıl kullanacak?'

Krize neden olan toplantıya katılan isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaşanan tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Günaydın, toplanma nedenlerinin CHP MYK’sinin mahalle delege seçimleri başlamışken 6 il ve 15’e yakın ilçe örgütünün görevden alınması ve buna yönelik itirazlarını dile getirmek üzere PM toplantısı için olağanüstü bir toplantı çağrısı yapmak olduğunu söyledi. Günaydın, tüzüğün kendilerine bu yetkiyi verdiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın MYK sonrası yaptığı “Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz” açıklamasına da yanıt veren Günaydın, şöyle konuştu:

“Sızdırılan videoda Parti Meclisi üyeleri bu konuyu kendi aralarında siyasi ve hukuki bir meşruiyet çerçevesi içerisinde konuşuyor ve olgunlaştırıyorlar. Bir dilekçe hazırlığı ve imza toplama sürecinden bahsediyorlar. Tüzük bu yetkiyi vermişse bu yetkiyi PM üyeleri nasıl kullanacaklar? Toplantı yapmadan mı yapacaklar, aralarında telapati mi geliştirecekler, dumanla mı haberleşecekler? Ya zoom toplantısı yapılacak ya da fiziki toplantı yapılacak. Bu son derece doğaldır. Toplantının içeriğinde de ne nezaket ne de parti yararı açısından bir sorun bulunmamaktadır. Orada ifade ettiği görüşler çoğumuzun kamuoyunda ifade edilen görüşlerdir. Gizlisi saklısı yoktur. Bunun neresi etik dışı, bunun neresinde başka türlü bir davranma olanağı var. PM üyeleri nasıl olacak da bir araya gelip toplantı yapacaklar. Toplantıda PM üyesi olmayanlar da vardı ancak partide süre giden tartışmaların bir parçası. Böyle toplantılarda bir araya gelmek son derece doğaldır. Bu toplantılar hep yapılmıştır ve yapılmaya da devam edecektir. Bunların tamamı partinin daha iyi olmasına yönelik düşüncelerdir.”

'İmamoğlu dışında başka bir belediye başkanı yoktu'

Videoda çarşamba günü verilmesi beklenen dilekçenin 19 Temmuz’a denk gelen çarşamba günü olarak planlandığını belirten Günaydın, dilekçenin verilmeme nedeni için genel merkezin pazar gününe PM toplantısını koyması olduğunu söyledi. Sızdırılan videoda yer alan ve belirsiz olan “katılımcı”nın “tanınmış bir belediye başkanı” olduğu iddiasına da yanıt veren Günaydın, “İmamoğlu dışında başka bir belediye başkanı yoktu” diye konuştu. Günaydın, “Burada asıl araştırılması gereken şey videoları kaydederek ve sızdırarak siyaset yapmaya yeltenenlerdir. Sızmış, sızmamış benim açımdan zerre kadar önemi yok” ifadelerine yer verdi.