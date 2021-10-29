Gökçe Erhan: Evi tek başıma inşa edebilirim ancak Çamburnu'nda felakete tek başına mani olamam

Geçtiğimiz hafta Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu'nda çevre sorunlarıyla mücadele eden ressam Gökçe Erhan’ın 2 katlı evi, kültür balıkçılığı tesislerine karşı düzenlediği basın açıklamasına saatler kala yanmıştı.

Cumartesi akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan ev kullanılamaz hale gelmiş, Erhan'ın tabloları da yanmıştı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili "kundaklama" şüphesiyle inceleme başlatırken, Erhan, bugün sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlandı.

Erhan söz konusu mesajda "Tekrar söylemek istiyorum; evi kendi ellerimle yeniden, tek başına inşa edebilir, yine ona aynı ruhu, yeniden kazandırabilirim. Ancak Çamburnu'nda yaşanan felaket zincirine bir halka daha eklenmesine tek başına mani olamam" dedi.

Erhan'ın açıklaması şöyle:

"Öncelikle beni arayan, yazan destek olmak isteyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir süredir aramalara, gönderilen mesajlara, çoğunlukla yanıt veremiyorum. Biraz da zayıf ve yorgun düştüğümden; fakat yakınlarımın desteğiyle bu kritik zamanı yaşadığım doğanın geleceği açısından faydalı değerlendirmeye çalışıyorum.

Farkındayım ki bir çok kişi yardım edebilmek evi geri getirebilmek için seferber olmuş. Bu sahipleniş beni fazlasıyla duygulandırıyor; ama bilinmesini isterim ki şu an Çamburnu büyük tehlikede... İhtiyacım olan en önemli destek bu durumu değiştirebilme yönünde atacağım adımları çoğaltabilmekte olmalı. Tekrar söylemek istiyorum; evi kendi ellerimle yeniden, tek başına inşa edebilir, yine ona aynı ruhu, yeniden kazandırabilirim. Ancak Çamburnu'nda yaşanan felaket zincirine bir halka daha eklenmesine tek başına mani olamam.

Böyle acı bir sona katlanmayı red ederim. Yanımda olan ya da çok uzaklardan varlığını hissettiren, tanıdık tanımadık her kişiye tüm kalbimle teşekkürler. Evdeki eserlerimin tümü yanmış olsa da bu destek mesajları bir esere dönüşecek."