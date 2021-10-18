Gökbük Köy Evi'nin çağrısıyla hekimler ve tıp öğrencileri köyde sağlık taraması yaptı

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Gökbük köyünde mücadele yürüten Gökbük Köy Evi'nin çağrısıyla bir araya gelen hekimler ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Gökbük'ü ziyaret ederek, köylülere sağlık taraması yaptı.

Sağlık sorununun bu düzende nasıl ele alındığını, sağlığın piyasalaşmasını ve toplumcu sağlığın nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini Gökbüklü emekçilerle birlikte tartışıp, sohbet eden sağlık emekçileri aynı zamanda taramalar yapıp, kronik hastalığı olanların da rutin kontrollerini gerçekleştirdi.

Köyde herhangi bir sağlık birimi yok

Köylerden kent merkezlerine doğru göçün yoğunluğu, köy ekonomisinin geri plana düşmesi nedeniyle her köyde olduğu gibi Gökbük'te de azalan nüfustan dolayı "sağlık ocağı" kapanmış durumda. Köye iki haftada bir hekim gelirken acil ihtiyacı olan hastalar ise ilçe merkezlerine gidiyor. Köyde rutin sağlık ve tedavi takibi ise yapılamıyor. Bu nedenle dün yapılan bu sağlık taraması Gökbük için özel bir önem taşıyor.

Gökbük Köy Evi gönüllüleri, sağlık taramasında aldıkları sonuçları, takibi yapılacak hastaları ve bazı özel hastalıklar için yaşlı ve hastaların evlerine dönük kimi ihtiyaçları köy muhtarı ile paylaştı. Çalışmanın sonuçlarından birisi de genç hekim adaylarının toplumcu sağlığa, halkla iletişime dair deneyimler elde etmesi oldu. Öte yandan köylülerle ülkedeki sağlık sorunlarına dair mücadele etmenin önemi konuşuldu.

Köy Evi'nde çalışmalar ve mücadele devam edecek

Gökbük Köy Evi, geçen ay Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile birlikte HPV aşısının ücretsiz olmasını talep eden bir çalışma gerçekleştirmiş ve köyün genç kadın nüfusuna aşı dayanışmasıyla ücretsiz aşılama yapmıştı. Bu ay da sağlık taraması gerçekleştiren Köy Evi gönüllüleri rutin olarak çocuk atölyeleri ve çalışmaları da yürütüyor.

Köy halkı ile yan yana gelip köyün sorunlarına dair çalışmalar yapıp dayanışmayı örgütleyen Köy Evi gönüllüleri çalışmalarına farklı biçimlerle de devam edeceklerini ifade ettiler.