Göçmenleri öldüresiye darp eden üç asker tutuklandı

Suriye’den 11 Mart’ta sınırdan geçerek Hatay’a giren 8 Suriyeli göçmen sınır karakolunda darp edildi, ikisi hayatını kaybetti, ikisi yoğun bakıma alındı.

Olayı takip eden bir avukatın Bianet'ten Ayça Söylemez'e aktardığı bilgiye göre göçmenleri darp eden jandarma görevlileri hakkında Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Verdikleri ifadenin ardından iki teğmen ve bir üsteğmen tutuklandı. İfade veren askerlerden üçü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sınır karakolunda görevli askerlerden biri, ifadesinde araca bindirilip karakola götürülen Suriyelilerin, araçta darp edildiğine dair seslerini bizzat duyduğunu söyledi.

Darp edilenlerden ikisi çocuk

İkisi 17 yaşında, biri 50 yaşlarında olan Suriyeli göçmenler sınırdan geri itildi. Yoğun bakımda olanlar ise Suriye’deki bir hastanede tedavi altına alındı.

Şikayetçi olan Suriyeliler ifadelerinde ağır işkence gördüklerini, iki kişinin işkencede öldüğünü, kendilerine mazot içirildiğini anlattı.

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında gizlilik kararı verdi.