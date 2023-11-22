Göçmenler rehin tutuldukları binadan atladı: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yurt dışına çıkmak için anlaştıkları kişiler tarafından bir evde alıkonulan iki göçmen kaçmak için 3'üncü kattan atladı. Aşağı atlayanlardan biri hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, yurt dışına çıkmak için para karşılığında bir grupla anlaştı. Verilen miktarı yetersiz bulan grup, göçmenleri ellerini ve ayaklarını bağlayarak evde rehin aldı.

İşkence gördükleri de iddia edilen yabancı uyruklu kişilerden Afganistanlı 2 kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı. Atlayanlardan biri ağır yaralanırken, bir kişi ise binanın dışında bulunan klimanın dış ünitesinin üzerine düşerek yara almadan kurtuldu. Olay sonrası evde bulunan 3 şüpheli kaçtı.

Ellerinin bağlı olduğu görülen ağır yaralanan göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, evden bulunan 3 çocuğu ve klimanın üzerine düşen göçmeni polis merkezine götürdü. Ağır yaralan Afgan göçmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 3'üncü kattan atlayan ve alt katta bulunan klimanın dış ünitesinin üzerinde kalan göçmenin, evde Ali Baba adında bir kişi ile 3 çocuğunun bulunduğunu söylediği görülüyor.

'Kurtarın beni diye bağırıyordu'

Bir mahalle sakini, binada sürekli yabancı kişileri gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her hafta sürekli yabancı birileri gidip geliyor. Mesela 3 ay önce Afrika asıllı kişiler gördük, ondan öce Suriyeli, Pakistanlı, Türkmenistanlı devamlı böyle değişik değişik insanları görüyoruz binada. Muhtemelen günübirlik ya da haftalık kiraya veriliyor. Bugün de bir şahsın aşağı düştüğünü gördük. Biz dışarı çıktığımızda, yere düşen şahsın eli bağlıydı, klimanın üstüne düşen şahsın eli de bağlıydı. Ve 'Kurtarın' diye bağırıyordu. Diğer şahısları da kaçarken görenler olmuş. 3 tane çocukları vardı yukarıda. Çocuklarını olaydan sonra kurtardık. 3 şahıs da kaçtı. Şahsı polisler aldığında, 'Biz buradan Avrupa'ya geçmek için geldik, 10 bin lira istediler, 10 bin lira verdik. Ondan sonra 30 bin lira istediler, vermedikleri için dayak yedik, işkence gördük' dedi."