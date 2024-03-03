Göçmen teknesi battı: 7 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan küçük bir teknenin Fransa'nın kuzeyinde alabora olması sonucu 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

BBC'nin Fransız yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, içinde 16 göçmenin bulunduğu küçük tekne Fransa'nın Dunkirk sahiline birkaç kilometre mesafede battı.

Kuzey Valiliği, teknenin bu kadar çok insanı taşımak için uygun boyutta olmadığını belirtti.

Teknenin batması sonucu 7 yaşındaki kız çocuğunun boğulduğu, yanındaki 3 kardeşi, hamile annesi ve babasının Dunkirk'teki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

AFP'nin haberine göre savcılar batan teknede yaşları 7 ila 13 arasında 10 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Olayın ardından taksirle öldürme, insan kaçakçılığı ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla gözaltına alınanların olduğu kaydedilirken, teknenin de çalıntı olduğu bildirildi.

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir başka göçmen teknesinde Çarşamba günü Calais açıklarında denize düşen 22 yaşında bir Türkiye vatandaşı yaşamını yitirmiş, 2 göçmense kaybolmuştu.

Ocak ayı ortalarında da 14 yaşında bir Suriyeli çocuğun da aralarında olduğu 5 göçmen Calais'de bir tekneye binmeye çalışırken yaşamını yitirmişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yıl İngiltere’ye 2 binden fazla göçmen geçiş yaptı.

Geçen yıl ise yaklaşık 30 bin göçmen Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere’ye ulaştı.