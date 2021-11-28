Göçmen karşıtı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ben ırkçı veya faşist değilim

Son olarak kentte yabancı uyruklu kişiler için resmi nikah tarifesini 100 bin liraya yükseltme önerisi ve 'zinanın' yeniden TCK'ye girmesi talebiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bir şeyi özetleyelim. Ben ırkçı veya faşist değilim. Ama ben Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" dedi.

Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarının tartışıldığı televizyon programında Özcan, "Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Nihal Bengisu Karaca, Ebru Baki, Sevilay Yılman ve Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: