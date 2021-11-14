Tanju Özcan: Kuran okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben Atatürkçüyüm. Sosyal demokrasiyi sol yazarların eserlerinden okuyarak benimsemiş biri değilim. Tam tersi, Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerini okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim” dedi.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından verilen "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü alan Özcan, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada "Biraz dilim sivri herhalde, ‘Milletvekilliğinden gelme bir alışkanlık’ diyor bazıları" dedi.

Özcan "Parlamentoda uzun süre görev yapmış bir insan olarak bazen duramıyorum, Türk milletinin genel sorunları ile ilgili de çıkışlar yapıyorum. Ben Atatürkçüyüm. Sosyal demokrasiyi sol yazarların eserlerinden okuyarak benimsemiş biri değilim. Tam tersi, Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerini okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim. Her zaman söylüyorum, etnik anlamda değil, Atatürk’ün tanımladığı anlamda Türk milliyetçisiyim" ifadelerini kullandı.

Özcan son olarak kentte yabancı uyruklu kişiler için resmi nikah tarifesini 100 bin TL'ye yükseltme önerisi ve zinanın yeniden TCK'ye girmesi talebiyle gündeme gelmişti.