Amsterdam'daki Rijksmuseum'u gezenler görmüştür. Müzenin içinde, yüksek tavanı ve katlar boyunca uzanan kitap raflarıyla muhteşem bir kütüphane vardır. Önceden yer ayırtarak burada araştırma yapabiliyorsunuz. Ben de hem kütüphaneyi görmek hem de Türkiye'den Hollanda'ya gelen göçmenlerin tarihini araştırmak için buraya gittim. Karşıma çıkan bir fotoğrafın peşine düştüm.

Mart 1978, Hollanda'nın Almelo kenti.

Fotoğrafçı Bertien van Manen'in objektifinden bize bakan kadınlar, Ten Dam tavuk fabrikasının Türkiye'den gelen kadın işçileri. Arkalarındaki pankartta asgari ücret için grevde oldukları yazıyor. Rijksmuseum'un kayıtlarına göre haftada 60 saat çalışıyor, sıcak tavuk etlerini elleriyle kemiklerinden ayırıyor, yaptıkları iş nedeniyle sağlık sorunları yaşıyorlardı. Sendikalaştılar, greve çıktılar. Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNV) ve yerel Sosyalist Parti'nin (SP) desteğiyle asgari ücret ve daha iyi çalışma koşulları elde ettiler.

Hollanda'ya göçün tarihi çoğunlukla erkek işçiler ve onların ardından gelen aileler üzerinden anlatılır. Oysa kadınlar da bu ülkenin fabrikalarında çalışmış, Hollanda sermayesinin büyümesine emekleriyle katkıda bulunmuş, işverenlere karşı mücadele etmişti.

Fotoğrafın izini sürdükçe karşıma kadın dernekleri, gazeteler, eylem bildirileri ve komünist kadınların tanıklıkları çıktı. Beni asıl etkileyen, kadınların yaşadıkları koşulları nasıl değiştirebildikleriydi.

Bu tarihin kurucuları arasında komünist kadınlar vardı

8 Mart 1975'te kurulan Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği'nin (HTKB) kuruluşunda Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Avrupa'daki işçiler arasında yürüttüğü çalışmaların önemli bir payı vardı. Türkiye'de İlerici Kadınlar Derneği'nin (İKD), Hollanda'da HTKB'nin ve Batı Almanya'daki benzer kadın örgütlerinin aynı dönemde kurulması tesadüf değildi.

HTKB'nin kurucularından Maviye Karaman bir komünistti. Sercan Çınar'ın 2025 yılında tamamladığı Feminism Gurbette başlıklı doktora tezinden, Karaman'ın 1974 yılında TKP üyesi olduğunu öğreniyoruz.

Dönemin Hollanda istihbarat teşkilatı BVD'nin 5 Ekim 1979 tarihli raporunda da bu örgütlenmelere rastlıyoruz. Raporda TKP ile Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB) arasındaki ilişki bir şemayla gösteriliyor, HTKB'nin HTİB ile bağlantısına yer veriliyor.

Ancak komünist kadınları bir istihbarat raporundan tanımakla yetinmeyelim. Kendilerine kulak verelim. Maviye Karaman, 30 Mayıs 1986'da Hollanda Komünist Partisi'nin gazetesi De Waarheid'a verdiği demeçte şöyle diyordu:

Ortak mücadele ancak eşit koşullarda mümkündür.

Karaman, göçmenlere yönelik önyargılarla mücadele etmenin ve eşit hakları savunmanın Hollandalı kadın örgütlerinin de görevi olduğunu söylüyordu. Komünistler, Türkiye'den gelen göçmen kadınları Hollanda işçi sınıfının bir parçası olarak örgütlüyordu. Kadınların kurtuluşunu işçi sınıfının kurtuluşundan ayrı düşünmüyorlardı.

Birlikte öğrenmek, birlikte üretmek

Hadiye Keşmer, 1976 yılının sonunda Hollanda'ya geldiğinde eğitimine devam etmek istiyordu. Ancak Hollandaca bilmiyordu.

“Okuyamıyorum ama çalışabilirim, diye düşündüm” diye anlatıyor yıllar sonra.

Bir komşusunun yardımıyla şekerleme fabrikasında işe girdi. Yedi yılı aşkın süre burada çalıştı. Daha sonra HTKB yöneticileri arasında yer aldı. HTKB'de Hollandaca ve okuma yazma kursları, dikiş çalışmaları, sağlık eğitimleri düzenleniyordu. Kadınlar birbirlerini tanıyor, birlikte öğreniyor, üretiyor, evlerinde konuşamadıkları sorunları derneklerinde konuşuyordu.

Bir dil kursundan işçi eylemine, dikiş atölyesinden kürtaj hakkı mücadelesine uzanan bir örgütlenmeydi bu.

1978'de Amsterdam'daki belediye temizlik işletmesinde (WSBZ) Hollandalı kadınlara kadrolu sözleşmeler verilirken göçmen kadınlar geçici sözleşmelerle çalıştırılıyordu. İşletmenin mali durumunun kötüleşmesi üzerine çok sayıda göçmen işçi işten çıkarıldı. Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği (HTKB), İspanya'dan gelen kadın işçiler ve Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNV) bu ayrımcılığa karşı birlikte eylemler düzenledi.

Lahey'deki kadın örgütlenmesinde yer alan Nermin Altıntaş ise Filipinli kadın örgütleriyle yürüttükleri çalışmaları ve kitlesel 8 Mart gösterilerini yıllar sonra en güzel anıları arasında sayacaktı. Kadınlar farklı ülkelerden gelmişti ama mücadeleleri ortaktı.

Şiddet gördükleri evden ayrılabilmek için

HTKB yöneticilerinden Özden Yalım, dönemin Hollanda azınlık politikalarında da olduğu gibi kadınların eşitliğine ilişkin de göçmen kadınlara yer verilmediğini anlatıyor. Üstelik devletin bizzat kendisi kadınların eşlerine bağımlılığını pekiştiren düzenlemeler yapmıştı. Aile birleşimiyle Hollanda'ya gelen bir kadın, şiddet gördüğü eşinden ayrıldığında ülkede kalma hakkını da kaybedebiliyordu.

1987'de HTKB, Hollanda Faslı Kadınlar Birliği ve başka örgütlerle birlikte bağımsız oturum hakkı için bir komite kurdu. Yıllarca süren mücadele, kadınların oturum ve barınma haklarına ilişkin hukuki güvencelerin geliştirilmesine katkıda bulundu.

1999'da ise Türkiye'den göç etmiş, uzun yıllardır Hollanda'da yaşayan 15 kadın, Amsterdam Türkiyeli Kadınlar Birliği'nin Mauritskade'deki binasında oturum izni talebiyle açlık grevine başladı. Bir yıl önce yürürlüğe giren yasa (Koppelingswet), oturum izni bulunmayan insanların sosyal haklara erişimini sınırlandırmıştı. Kadınların bir bölümü kayıt dışı veya mevsimlik çalışmış olmaları nedeniyle oturum hakkı tanıyan özel düzenlemenin dışında kalmıştı. Beş haftayı aşan direnişin ardından dosyaları yeniden değerlendirildi. 15 kadından 14'ü oturum izni aldı.

Amsterdam Şehir Arşivi'nde direnişe katılan Ayşe Tezcan'ın yazdığı bir şiir de var. Adı Umut.

Şiddetten kurtulabilmenin olanakları sınıfsal

25 Kasım arifesinde Hollanda İstatistik Kurumu'nun (CBS) yayımladığı araştırmaya göre 16 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 8,6'sı, kadınların ise yüzde 10,1'i son bir yıl içinde aile içi şiddete maruz kaldığını bildirdi. 2025 yılında ülkede 38 kadın öldürüldü. CBS'nin 2024 verilerine dayanan yoksulluk araştırmasında ise aile içi şiddete maruz kalma oranı yoksul kişilerde yüzde 12,8, yoksulluk sınırından uzak olanlarda yüzde 8,5. Her iki cinsiyeti kapsayan araştırmada özellikle eski partner tarafından ısrarlı takibe uğrama oranındaki fark dikkat çekiyor.

Şiddet yalnızca yoksul kadınların karşı karşıya olduğu bir sorun değil. Ancak şiddetten kurtulabilmenin olanakları sınıfsal. Kendi geliriyle başka bir ev tutabilen kadınla, çocuğunu alıp nereye gideceğini bilmeyen kadının olanakları eşit değil. Hollanda Belediyeler Birliği'nin 2025 verilerine göre ülkedeki sığınma kapasitesi, İstanbul Sözleşmesi temelinde belirlenen ölçütün ancak yüzde 56'sını karşılıyor. Belediyelerin yaklaşık yüzde 40'ında kadın sığınma kuruluşlarının bekleme listeleri var. Kadına şiddet gördüğü evden ayrılması gerektiğini söyleyen devlet, o kadının nereye gideceğinin ve neyle geçineceğinin de sorumluluğunu üstlenmek zorunda.

Fabrikalardan evlere: Kadınlar bugün nerede yan yana gelecek?

Hadiye Keşmer'in hikâyesini okurken bugün Hollanda'ya gelen göçmen kadınları düşündüm. Aradan elli yıl geçti. Dil engeli, tanınmayan diplomalar, işgücü piyasasındaki ayrımcılık ve çocuk bakımına erişimdeki güçlükler hâlâ kadınların önünde duruyor. CBS'nin Kasım 2026 verilerine göre eğitimine devam etmeyen, 15 yaş ile emeklilik yaşı arasındaki Türkiye doğumlu kadınların yalnızca yüzde 36,9'u ekonomik olarak bağımsız. Erkeklerde bu oran yüzde 66,1.

Kadın çalışmak istiyor, dil bilmediği için iş bulamıyor. Dil öğrenmek istiyor, çocuğunu bırakabileceği bir yer bulamıyor. Sosyal yardımla geçinemediğinde ise kayıt dışı çalışmak bir geçim yolu haline gelebiliyor. Üstelik güvencesiz çalışmanın yasal biçimleri de var. Hollanda'da özel ev hizmetlerinde aynı işveren için haftada dört günden az çalışanlar, belirli koşullarda işsizlik ve iş göremezlik sigortasından yararlanamıyor. Başkalarının evlerini temizleyen, çocuklarına bakan kadınların kendi gelecekleri güvencesiz. Kapitalizm kadının evde ücretsiz harcadığı emekten de ev dışında düşük ücretle çalıştırılmasından da yararlanıyor. Ancak geçmişle bugün arasında örgütlenme açısından önemli bir fark var.

1970'lerde aynı fabrikada çalışan kadınlar aynı işverenin karşısındaydı. Birlikte üretiyor, sömürülüyor, gerektiğinde üretimi birlikte durdurabiliyorlardı. Bugün farklı evlerde temizlik yapan, geçici işlerde çalışan, işsiz kalan ya da ücretsiz bakım emeği nedeniyle ücretli çalışma yaşamının dışında kalan emekçi kadınlar da işçi sınıfının parçası. Ancak diğer işçilerle yan yana gelme olanakları daha sınırlı.

Bir de pasaportların, oturum statülerinin ve çalışma izinlerinin yarattığı ayrımlar var. Sermaye aynı sınıfın insanlarını farklı ücretlerle, farklı haklarla çalıştırabiliyor. Göçmen örgütlerine yönelik kamu politikalarının değişmesi, maddi olanakların daralması ve örgüt içi ayrılıklar sonucunda 1995'te HTKB'nin ülke çapındaki örgütlenmesi sona erdi. Kadınların sorunları bitmemişti ama mücadele edebilecekleri örgütleri güç kaybetmişti.

Bugün fabrikada yan yana gelemeyen kadınlar nerede buluşacak? Mahallelerde, derneklerde, birlikte öğrenebilecekleri, üretebilecekleri, birbirlerine güven duyabilecekleri alanlarda. Yarım asır önce kadınların düzenlediği dil kurslarının, dikiş atölyelerinin değerini biraz da buradan okumak gerek. O buluşmalardan kadınların kendi haklarını savunabildikleri örgütler çıktı.

O mücadele arşivlerde kalamaz

25 Kasım'da Hollanda'da da kadın cinayetleri var, Hollanda'da da eşitsizlik var diyebilirdim. Ama bunu yaparken Türkiye'deki kadın cinayetlerini sıradanlaştırmak istemem. Dinci gericiliğin, cezasızlığın ve kadın düşmanı politikaların Türkiye'de yarattığı koşulları başka ülkelerden örnekler vererek hafifletemeyiz.

Öte yandan ülke beğenerek de sömürüden kurtulamıyoruz.

Yarım asır önce Hollanda'da örgütlenen komünist kadınlar, asgari ücret için mücadele ederken de kürtaj hakkını savunurken de bağımsız oturum hakkı isterken de karşılarında nasıl bir düzen olduğunu biliyorlardı. Kadınların özgürlük mücadelesini kapitalizme karşı mücadeleden ayırmıyorlardı.

Bugün de şiddetten kurtulmanın sorumluluğunu tek tek kadınların omuzlarına yükleyemeyiz. Kadınların güvenliğini sağlamak devletin görevi. Kadınları şiddet karşısında güçsüz bırakan koşulları değiştirmek ise örgütlü mücadelenin konusu.

Nermin Altıntaş, yıllar sonra göçmenlerin yerel seçimlerde oy hakkı kazanmasını anlatırken şöyle diyor:

İnsanlar oy hakkının bize hediye edildiğini sanıyor. Ama öyle değil.

Asgari ücret de hediye edilmedi. Bağımsız oturum hakkı da. Rijksmuseum'un arşivindeki o fotoğrafa yeniden bakıyorum. Yarım asır önce bir tavuk fabrikasında sermayenin karşısına dikilmiş kadınlar...

Bugün sahip olduğumuz kimi haklarda, adını dahi bilmediğimiz o kadınların emeği var. Değiştirmek için mücadele ettikleri düzen ise hâlâ karşımızda. O kadınlara borcumuz, mücadelelerini geçmişte bırakmamak. Çünkü onların mücadelesi arşivlerde kalamayacak kadar değerli.

25 Kasım'da, geçmişten bugüne mücadele eden bütün göçmen kadınlara, bu mücadelenin öncülüğünü üstlenen komünist kadınlara saygıyla...

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin 25 Kasım çağrısıyla: