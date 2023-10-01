Göçmen botu İsrail kıyılarına vurdu: Akıbeti bilinmeyen yolcular arasında Türkler de var iddiası

İsrail'in Akdeniz kıyısındaki Netanya kenti yakınlarına lastik bir göçmen botunun sahile vurduğu, yolcuların akıbetinin bilinmediği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre İsrail polisi kıyıya vuran botun fotoğrafını yayımladı ve botta kişisel eşyalar, yiyecek, su ve 3'ü Somali vatandaşlarına ait olmak üzere bazı seyahat belgeleri bulunduğu aktarıldı

Öte yandan Times of Israel'in haberine göre botta bulunan 8 seyahat belgesi içinde Türkiye vatandaşlarına ait belgeler de olduğu öne sürüldü.

Göçmen botundaki yolcuların kıyıya ulaşıp ulaşmadıkları bilinmezken polisin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, bu yıl şu ana kadar 187 binden fazla kişi Akdeniz'den teknelerle geçerek göç etti. Örgüt Orta Akdeniz rotasında 2 bin 93 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.