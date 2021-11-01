Göç İdaresi: İstanbul'da 1 milyon 182 bin 157 yabancı var

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent sınırları içerisinde sığınmacı, mülteci, oturma izni almış toplam 2,5 milyona yakın yabancı uyruklu kişi olduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Başkanlık, İstanbul'da tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunduğu öne sürdü.

Göç İdaresi Başkanlığı, şu açıklamada bulundu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul ilinde 'ama sığınmacı, ama mülteci, ama oturma izni almış' 2,5 milyona yakın yabancının yaşadığı yönündeki açıklaması, İstanbul ilindeki gerçek durumu yansıtmamaktadır. İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci, şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci, şartlı mülteci statülerinde toplam 5 millyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."

İmamoğlu, "dramatik göçün tam göbeği" diye nitelendirdiği İstanbul'da, yerleşmiş, sığınmacı, mülteci ya da oturma izni almış 2 milyon 500 bin yabancı bulunduğunu söylemişti.

Bu noktaya son 6-7 yılda gelindiğini belirten İmamoğlu, "Dolayısıyla şu anda dünyada ama savaşlar ama belli kıtlıklar üzerinden, birtakım gelir adaletsizliği, eşitsizlikler üzerinden oluşan bu göçleri sıkı bir biçimde incelemeli ve bunun üzerine hep birlikte çalışmalıyız” demişti.