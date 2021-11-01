Atina'daki mülteci kampı yıl sonuna kadar kapanacak

Atina Belediyesi, 2015 yılından beri başkentte faaliyet gösteren "Elaionas Konaklama Tesisini" kapatmayı planlıyor.

Yunanistan menşeli Kathimerini'nin bildirdiği üzere Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Göç Bakanı Notis Mitarakis'e belediyenin Elaionas'ta 31 Aralık'ta sona erecek olan arazi imtiyazı sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Bakoyannis, "artık bir kriz olmadığı" için tesisin kurulmasına yol açan nedenlerin artık mevcut olmadığını söyledi. Tesis 700 kişiyi barındıracak şekilde kuruldu ve bu sayı bir noktada 2 bin 500'e ulaştı. Şu anda tesiste bin 900 kişilik kapasite var.

Tesiste yaklaşık 900 kişinin kalmaya devam edebileceği tahmin ediliyor. Kampta kalanlar başka bir ikamet yeri olmayan veya kalacak yer kiralayacak maddi imkanları olmadığı devlet tarafından tanınmış mülteciler.