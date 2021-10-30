400'e yakın göçmeni taşıyan bir Türkiye gemisi Yunanistan limanına demirleyecek

Bir Yunan sahil güvenlik yetkilisi bugün yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 göçmeni taşıyan Türkiye bayraklı bir kargo gemisinin Cuma günü bir tehlike sinyali gönderdikten sonra Kerpe adasından yavaşça yola çıktığını ve göçmenleri karaya çıkarmak için bir Yunan limanına yanaşacağını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre yetkili, geminin bağımsız olarak yola çıkamadığını ve bir Yunanistan sahil güvenlik gemisi tarafından yedekte çekildiğini söyledi. Girit adası yakınlarına imdat sinyali gönderen sahil güvenlik, yolcuların Türkiye'den yola çıktığını söylediğini aktardı.

Yetkili, “Gemi, çoğunlukla Afgan göçmenleri taşıyor. Kerpe adasından çok yavaş ilerliyor. Henüz karar verilmeyen bir Yunan limanına yanaşacak” dedi.

Kerpe, Güneydoğu Ege Denizi'ndeki Oniki Adalar arasında ikinci en büyük olan.

Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan bir yetkili, Cuma günü Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'nın Türkiye'den geminin Türkiye'ye iadesini kabul etmesini istediğini söyledi.

Salı günü, üçü çocuk dört göçmen, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada teknenin Sakız adası açıklarında batması sonucu boğuldular.