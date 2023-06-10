Göç İdaresi: 6 ayda 106 bin göçmenin ülkeye girişi engellendi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Haziran tarihlerinde, yurt genelinde 773'ü Afganistan, 56'sı Pakistan ve 1996'sı ise diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 825 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 356'sı Afganistan, 106'sı Pakistan ve 750'si diğer uyruklardan olmak üzere bin 212 göçmen sınır dışı edildi.

Böylece yılın başından bu yana ülkelerine geri gönderilen göçmen sayısı 42 bin 549'a ulaştı. Yılbaşından 8 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen göçmen sayısı da 106 bin 707 oldu.