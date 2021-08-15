Afgan, Suriyeli, Iraklı… Ülkelerinden kopup başka coğrafyalara göç ediyorlar. Türkiye uzunca bir süredir hem geçiş güzergahı, hem kalıcı ülke haline geldi. Peki ülkemizin karşı karşıya kaldığı göçmen sorunu nasıl çözülecek?

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında iktidarın ve muhalefetin toplumdaki taraflaşmayı "gitsinler mi kalsınlar mı?" diye belirlemeye çalışmasından çözüm değil, düşmanlık ve ucuz emek sömürüsü çıktığını vurguluyor.

"Peki ne yapmalı" sorusuna yanıt verilen Boyun Eğme'nin manşetindeki değerlendirmede şöyle deniliyor:

"AKP göçmenleri hem uluslararası hesaplarda bir koz olarak kullanıyor, hem de Türkiyeli patronlara arayıp da

bulamayacakları ölçüde ucuz işgücü olarak sunuyor.

Öte yandan Ankara Altındağ’da yaşanan “linç” ve “yağma” girişimlerinde olduğu gibi göçmen karşıtlığının toplumda ırkçılığı körüklemesinden memnun olanlar da var.

Bir de bunların yanında son günlerde muhalefetin “ılımlı göçmen karşıtlığı”na tanık oluyoruz. Ana muhalefet liderinin ağzından “onları davul zurnayla uğurlayacağız” sözleriyle özetlenen bu karşıtlık da aslında ırkçılığa kapı aralıyor.

İktidar ve düzen muhalefeti... Biri sermayeyi kolluyor, diğeri emekçileri bölüyor! Bugün ülkedeki göçmen sorununda ikisinin birlikte verdikleri fotoğraf bu kadar sade. İktidar ile muhalefetin göçmen sorununda toplumdaki taraflaşmayı “gitsinler mi kalsınlar mı?” diye belirlemeye çalışmasından ise çözüm değil, düşmanlık ve ucuz emek sömürüsü çıkıyor.

Peki ne yapmalı?

Önce ırkçılığın insanların en büyük düşmanı olduğu unutulmamalı. Göçmenlere karşı ırkçı yaklaşımın toplumda nasıl provokasyonlara yol açtığı Altındağ örneğinde görüldü. Öte yandan ülkemizin karşı karşıya kaldığı göç sorununun sadece ırkçılık karşıtı bir tutumla da çözülemeyeceği açık. Buna her şeyden önce iktidar partisi AKP’nin, göçmenleri bir iç ve dış

politika aracı olarak kullanması neden oluyor. Ortada göçle saldıran bir iktidar var.

Başlangıç, Türkiye’yi emperyalist politikaların parçası olmaktan çıkarmak için mücadeleden geçiyor. İktidarın saldırısı göçmenleri hedefe koyarak değil, bu konuda ABD ve AB ile yapılmış olan açık-gizli tüm anlaşmalara karşı koyarak püskürtülebilir. Türkiye’nin sınırları belirsizleştiren, yayılmacı politikaları reddedilerek püskürtülebilir. Saldırı onları ucuz emek sömürüsünde tepe tepe kullanan sermaye sınıfına karşı o işçilerin haklarını aramasına yardımcı olarak püskürtülebilir."

Boyun Eğme'nin tamamını okumak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz: