Girne'deki gemi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasında can kaybı 13'e yükseldi.

Başbakan Ünal Üstel, kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, dün düzenlediği basın toplantısında dün sabah ulaşılan iki kadın naaşının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirmişti.

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7 gemi ve 6 hava aracı çalışmalarda

Millî Savunma Bakanlığının açıkladığı bilgilere göre, kayıpların bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 7 gemi ve 6 hava aracıyla hem deniz yüzeyinde hem de su altında tarama yapılıyor.

Tutukluluk süreleri uzatılmıştı

Faciaya ilişkin adli soruşturmada kaptan, ikinci kaptan, gemi personeli ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu dokuz zanlının tutukluluk süresi sekiz gün uzatılmıştı.

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olmuştu.

Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 13 kişinin cenazesine ulaşıldı, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

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