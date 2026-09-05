Girne’deki deniz faciası: Kıbrıs'ta üç bürokrat görevden alındı, can kaybı 12 oldu

Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisindeki kayıp 16 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Resmî Gazetesi’nin 4 Eylül 2026 tarihli özel sayısında yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026’dan itibaren görevinden alındı. Öztürk’ün yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Murat Salel atandı.

Kararnamelerle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ile Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları da görevden alındı. Ambar ve Emirzadeoğluları’nın yerine yeni bir atama kararı yayımlanmadı.

'20 kişiden 4'ünün cenazesine ulaşıldı'

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Küçükatay ve Su Altı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay, da gemiye ilişkin sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına dair TCG Alemdar Arama Kurtarma Gemisi'nde basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Tümamiral Küçükatay, çalışmalara deniz kuvvetlerinden 800 personelin gemilerde ve deniz hava vasıtalarında katıldığını söyledi.

Ana arama kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar'ın yanı sıra TCG Işın Arama Kurtarma Gemisi'nin de faaliyetleri desteklediğini aktaran Küçükatay, bölgede deniz dibi, deniz tabanı, su altı, su üstü ve kıyı şeridinde arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Küçükatay, "Son 48 saat içerisinde kaybolan 20 vatandaşımızın 4'ünün naaşına ulaşılmış olup yetkililere teslim edilmiştir" dedi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Arama faaliyetlerinin su altı robot cihazı ROV ile devam ettiğini belirten Küçükatay, "Bulunduğumuz gemi 3 bin metreye kadar imkan ve kabiliyete sahip olup şu anda enkaz 554 metre derinlikte olup faaliyetlere devam edilmektedir" ifadesini kullandı.

Küçükatay, "Bugüne kadar icra ettiğimiz arama kurtarma faaliyetinin en önemli hususu bu bölgede icra edilen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçmesidir" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel denizden naaşları çıkarılan 2 kadının kimliğini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında alabora olan geminin batığından dün çıkarılan iki kadının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Üstel, iki kadının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olduğunun belirlendiğini ve ailelerine bilgi verildiğini aktardı.

Başbakan Üstel, son 2 kimlik tespit çalışmasından sonra batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 12, kayıp yolcuların sayısının ise 16 olarak teyit edildiğini ifade etti.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde müzik ve eğlence yasağını uzattı

Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığı da, ülke genelinde müzik ve eğlence yasağını 9 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, alınan karar kapsamında, düğün salonlarındaki düğünler hariç konut, işyeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde her türlü müzik yayının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tüm kişi, kurum ve işletmelerden karara hassasiyetle uymaları istendi.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.