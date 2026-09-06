Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 14'e yükseldi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 00:53
Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün 30 Ağustos tarihinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra alabora olarak batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 55-60 yaşlarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Üstel, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 1 kayıp insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır. Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür. Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."
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