Giresunspor Başkanı Yamak: Fenerbahçe'den özür diledik

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında Bitexen Giresunspor kendi sahasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldı. Giresunspor'da başkan Nahid Yamak, karşılaşma sonrası stadyumda çalınan ve tepkilere neden olan "Fener ağlama" müziği ve attıkları golle ilgili konuştu.

'1 puana razı olduk'

Radyospor'a konuşan Nahid Yamak, "Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör değişikliği yaşamıştık. İrfan Buz hocamızla birlikte ilk maçımıza çıktık. Fenerbahçe karşılaşmasını biz de heyecanla izledik. Kaçırdığımız pozisyonlarda vardı, 3 puan alabilirdik ancak 1 puana razı olduk. Giresun şehri olarak önemli bir inanca sahibiz. Çarşamba gününe kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz sonrasında takıma 2 gün izin vereceğiz" dedi.

'Özür diledik'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşmesini de anlatan Başkan Yamak, "Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıksak bunun için de özür diledik" ifadelerini kullandı.