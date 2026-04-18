Giresunlular yağmaya karşı toplanıyor: 'Andır galsın madeniniz'
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Giresun’da artan madencilik faaliyetleri ile çok sayıda köyü tehdit eden yeni maden arama sahalarına karşı dün de eylem vardı Fotoğraflar: ANKA Haber Ajansı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 18.04.2026 , 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 , 18:26
AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Alagöz Madencilik şirketinin Tirebolu Sekü köyünü yağmalama girişimine karşı Giresunlular bugün 12.00’de Tirebolu Meydanı'nda, “Andır galsın madeniniz” (Yok olsun madeniniz) sloganıyla toplanıyor. Köylüler ve çevre dernekleri yan yana gelip Giresun’un kaderini Giresunluların belirlemesi gerektiğini vurgulayacak.
Karadeniz kıyılarındaki maden kuşatması devam ediyor. Ordu genelinde toprakların yüzde 74’ü, Giresun’da yüzde 80’i maden sahası ilan edildi.
Ordu’nun Altınordu ve Gülyalı ilçeleri ile Giresun’un Piraziz ilçesi arasındaki geniş havza, maden şirketlerinin yeni saldırı alanı. Yaklaşık 3 bin 400 hektarlık alanı kapsayan devasa ruhsat sahası; su havzalarını, fındık bahçelerini ve binlerce yıllık ekosistemi geri dönülmez bir yıkım tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak.
Bu bölgeye saldıran şirket Gümüştaş Madencilik. Şirketin büyük ortağı Doğan Holding. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Aydın Doğan’ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ. Bölge halkı ve çevre dernekleri, projeye karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.
Fındık bahçeleri maden şirketleri tarafından yağmalanırken fındık tüccarı Cüneyt Zapsu Şili'de Fındık Fabrikası kurduğunu açıkladı. Zapsu’nun yatırımının kaynağı şirketi Balsu’nun halka arzı. Yani Türkiye’de topladığı paralarla Şili’de fındık yatırımı yapıyor. Zapsu, sosyal medyada ortaya atılan “hisse sattı” iddialarını yalanlayarak, hisselerinin bir kısmını “zekât” anlayışıyla Genç Hayat Vakfı’na bağışladığını açıkladı.
Zapsu, Şili ile ilgili yatırımını eleştiren soL yazar ve muhabirlerinden şikayetçi olmuştu.
Geçen yıl don, kuraklı ve kokarca istilası nedeniyle fındık rekoltesi yarıya düşünce fiyatlar artmış, bunun üzerine Karadeniz fındığının en büyük alıcısı Ferrero da Karadenizlileri fındığı Şili’den almakla tehdit etmişti.
Karadeniz’i maden şirketleri yağmalıyor, dereleri kirletiyor, fındık bahçelerini, ormanları parçalıyor. Yağmanın başını çeken büyük şirketler ise Şili yolunda.
AKP kurucuları, vekilleri, Aydın Doğanlar, Koçlar, Sabancılar, Mehmet Cengizler halkın olana el koymak için teyakkuzda. Toprak, su, dere, ağaç, bahçe, deniz halkın ayağa kalkmasını bekliyor.
DÜZELTME VE CEVAP METNİ
İnternet sitenizde 18.04.2026 tarihinde yayımlanan “Giresunlular yağmaya karşı toplanıyor: Andır gelsin madeniniz” başlıklı haberde şirketimiz Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı hakkında yer verilen bilgi, iddia ve açıklamalar gerçeğe aykırı ve dayanaksızdır.
İlgili konuda 21.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) gerekli açıklamalar yapılmış olup kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususları bir kez daha önemle belirtmek isteriz:
Şirketimiz ve yönetim kurulu başkanının, doğrudan veya dolaylı şekilde maden işleri ile bağlantılı herhangi bir faaliyeti, yatırımı veya projesi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.
Haberde konu edilen Şili yatırımı, kamuoyuna açık şekilde duyurulmuş ticari ve stratejik bir yatırım olup; Türkiye’deki üretim, alım ve işleme faaliyetlerinin yerine geçmek amacı taşımamakta, aksine bu faaliyetleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Anılan yatırım, Şirketimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırırken Türk fındığının uluslararası marka değerini güçlendirmekte; Türkiye, Şirketimizin ana üretim ve tedarik merkezi olma konumunu muhafaza etmektedir.
Şili’de oluşturulan ilave kapasite, Türkiye’deki alım, üretim veya istihdam hacmini azaltıcı değil; tamamlayıcı bir işlev görmekte olup, Türk fındık sektörünün uluslararası görünürlüğüne ve ihracat potansiyeline katkı sunmaktadır.
Söz konusu yatırımın finansmanı, kamuya açıklanmış Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Halka Arz İzahnamesi ve Fon Kullanım Raporu çerçevesinde; halka arz gelirleri dahil olmak üzere Şirketimizin özkaynakları ve uzun vadeli finansman kaynakları ile karşılanmaktadır. Bu hususta kamuoyunu yanıltacak herhangi bir gizli veya farklı finansman modeli söz konusu değildir.
Mevzuat uyarınca yayımlanacak 31 Mart 2026 tarihli finansal raporlarımızda, faaliyetlerimiz ve yatırımlarımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere şeffaf biçimde yer verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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