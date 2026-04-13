Giresun'da Alagöz Maden'e tepki büyüyor: Köylüler AKP'li vekili yuhaladı

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait maden şirketinin başlattığı sondaj çalışmalarıyla başlayan gerilim, bölgeye dokuz gün sonra giden AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas’ın ziyareti sırasında büyüdü. Köylülerin yoğun tepkisiyle karşılaşan Elmas, konuşmasını tamamlayamadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Sekü köyünde düzenlenen ve kadınların da yoğun katılım gösterdiği toplantıda yurttaşlarla bir araya gelen Elmas, madencilik faaliyetlerini savunarak bölge halkını ikna etmeye yönelik açıklamalarda bulununca tansiyon yükseldi.

Köylüler, özellikle Alagöz Maden’in yakın bölgede Çatalağaç köyünde yürüttüğü faaliyetlerin yarattığı çevresel tahribatı gündeme taşıyarak, daha önce açılan maden sahalarının doğaya verdiği zararları hatırlattı ve yeni sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Elmas’ın bu eleştirilere “ortada bir sorun olmadığı” yönünde yanıt vermesi ise tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

ANKA'nın aktardığına göre yurttaşlar, Elmas’ı zaman zaman yuhalayarak protesto ederken, toplantıya katılanların önemli bir kısmı geçmişte AKP'ye oy verdiklerini ancak madencilik faaliyetleri nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Köylüler, bölgede bir yanda eski bir AKP'li milletvekilinin yakınına ait taş ocağı, diğer yanda ise Alagöz’e ait maden sahalarının bulunduğunu belirterek, yaşam alanlarının kuşatıldığını ifade etti.

Artan tepkiler ve protestolar üzerine konuşmasını yarıda kesen Elmas, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Elmas'a yönelik tepkiler toplantıyı kayda alan yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tepki gösteren yurttaşlardan bazıları “artık milletvekiline ihtiyacımız yok” diyerek duruma isyan ederken, bir başka yurttaşın Elmas’ın elindeki mikrofonu alarak bölgede yaşayanların “100 kişiden 99’unun" AKP'ye oy verdiğini söyleyerek, tepki gösterdiği anlar da görüntülere yansıdı. Bazı yurttaşlar ise bir daha AKP'ye oy vermeyeceklerini ifade etti.



AK Partili Elmas, aracına binmek üzereyken kendisiyle görüşmek isteyen ve Alagöz Maden şirketine karşı dava açan Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği yetkilisi Nihan Emiroğlu Nakipoğlu’nun talebini geri çevirerek sorularını yanıtsız bıraktı; makam aracıyla bölgeden ayrıldı.