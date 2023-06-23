Giresun'da sel ve heyelan: 1 kayıp, 10 yaralı

Giresun'un Duroğlu beldesinde su baskınlarından etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı, fındık bahçesindeki ahşap kulübenin heyelan altında kalması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AKUT ekiplerince kurtarıldı.

AA'nın haberine göre beldede meydana gelen su baskınlarından etkilenen 10 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'a ait fındık bahçesindeki ahşap kulübe de toprak altında kaldı. AFAD ekipleri, olay sırasında kulübede olduğu tahmin edilen Coşar için arama çalışması yapıyor.

Coşar'ın eşi Ayfer Coşar, gazetecilere, eşi ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü, sonrasında ise bir daha ulaşamadığını söyledi.

Eşine, "Ne yapıyorsun, köyden gelecek misin?" diye sorduğunu anlatan Coşar, "Bana, 'Yarın hava öğleden sonra açacakmış, bahçe temizleyeceğim' dedi. Kendisi iki gün köyde, iki gün merkezde kalıyordu. Fındık evi bir odası vardı. Evde görüşmüştük telefonla, 'Çorba yapıyorum' dedi. Yemek yiyip yatacakmış" ifadelerini kullandı.

Coşar'ın kızı Betül Coşar ise babasıyla telefonda konuştuğunu dile getirerek, "Benden sonra, 10 dakika geçmeden annemi aradı, çorbayı nasıl yapacağını sordu. Annem ona tarif etti kapattı, sonra daha görüşmedik" diye konuştu.

Babasının bahçede ot temizliği yapmak için fındık evinde kaldığını ifade eden Coşar, şöyle devam etti:

"Zaten köpeği var, çok bırakıp gitmiyor. Köpek orada olduğu için sürekli orada, hayvan aç, susuz kalmasın diye oradaydı. İki akşam merkezde kaldı, köpek su içememiş diye çok üzülmüştü. Bir önceki akşam bunları söylemişti, 'İyi ki de gelmişim, köpeğim çok susamış' demişti. Köpek canlı, yukarıdaymış ama ekiplere izin vermiyormuş, biraz hırçın bir köpek."