Giresun'da heyelanda kaybolan kişi aranıyor

Giresun’da metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü, sel, taşkın ve heyelanların yaşandığı Duroğlu beldesinde hasara yol açan afetin izleri silinmeye çalışılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor.

Hasar tespitine başlanan beldede, heyelanda ahşap evi toprak altında kalıp, kaybolan Rıdvan Coşar’ı (50), arama çalışmaları da sürüyor.

DHA'nın haberine göre dün gün boyu süren aramalardan sonuç alınamayan Coşar için çalışmalara devam edildi. Heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında aramalarını yoğunlaştıran AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, henüz Coşar’a dair bize ize ulaşamadı. Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ediyor.