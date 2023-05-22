Giresun'da Erdoğan karşıtı kadın adaylar: Geleceğimiz için sandık başına

14 Mayıs seçimlerinde Giresun'dan aday olan kadınlar, Giresun Kadın Platformu'nun çağrısıyla tarihi Giresun Millet Bahçesi'nde buluştu. Kadınlar, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için sandık başına gidilmesi ve "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi" çağrısında bulundular.

Buluşmada, 14 Mayıs seçiminde Cumhuriyet tarihinde Giresun'dan ilk kez seçilen kadın milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Giresun'dan milletvekili adayı olan kadınlar yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Gezmiş: "İlk olmanın sevincini yaşıyorum ve şimdi sorumluluklarım daha da arttı. Benim seçilmemde kadınların desteği büyük, birlikte istişare içinde olacağız, kadın mücadelesini büyüteceğiz. 28 Mayıs seçimi esasen bir referandumdur. Karanlıkla aydınlığın seçimidir. Aydınlığı seçeceğiz, karanlığa teslim olmayacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Giresun milletvekili adayı Nihal Memiş Dizdar “Umutsuzluğa yer yok, inadımız, inat; ilk turda salladık, ikinci turda devireceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadın mücadelesi ile taçlanacak. Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek" diye konuştu.

Seçimlere Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile giren partilerden SOL Parti Giresun Milletvekili adayı Ömür Mutlu "Özgürlükten eşitlikten yanayız. Kadınlar olarak haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıkma yolunda mücadelemiz sürecek. Tek adam rejimine karşıyız, demokrasiden yanayız. 28 Mayıs'ta gerici güçlere karşı özgürlüğü onaylayacağız" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları Günay Başkan ve Arzu Yeşil de yaptıkları açıklamada "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Özellikle biz kadınların geleceği için, haklarımız için, aydınlık bir Türkiye için tercih bu yönde olmalı. Tek adamı göndermeli, eşitliği hakim kılmalıyız. Herkesi oy vermeye ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdiler.