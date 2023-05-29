Giresun'da CHP binasına taşlı saldırı

Giresun'da dün akşam CHP binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı yapıldı. Bulancak ilçe binası camında bulunan Atatürk resmi hedef alınarak yapılan taşla saldırıda maddi hasar oluştu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu, İlçe Başkanı Necmi Sıbıç saldırıyı kınayarak faillerinin kısa sürede yakalanmasını istedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, saldırılara geçit vermeyeceklerini belirten CHP Bulancak İlçe Başkanı Sıbıç, şunları kaydetti:

“Aç sefil perişan bıraktıkları halkı unutarak alanlarda coşup eğlendiler. Dağ gibi sorunlar ortada iken neyin zaferini kutladılar? Mermiler havada uçuştu, müzik sesleri yeri göğü inletti. Pazar gecesi Bulancak ilçe binamız da saldırıya uğradı. Taşla sopayla saldıranlar cam çerçeve indirdiler ve bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini taşladılar, yırttılar. Atamıza saldıranlar bilsinler ki, biz Atatürk’ün askerleri olarak bu ucuz kahramanlıklara geçit vermeyiz. Biz yedi düvele kafa tutmuş kahramanların evlatlarıyız. Bu alçaklığı yapanları da, bu gerici zihniyeti aşılayanları da kınıyor, faillerin bir an önce bulunup yargılanması için gerekli işlemleri başlattığımızın bilinmesini istiyorum”