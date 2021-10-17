Giresun'da 8 kişi ıspanağa karışan ottan zehirlendi

Giresun'da 8 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat otu" olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlendi.

AA'nın İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aynı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan hastaların yapılan ayrıntılı tetkiklerinde, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu nedeniyle zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden 4'ü bugün taburcu edildi, tedavileri süren diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilik: Tüketmeyin

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada da aynı işyerinde çalışan 6 kişinin hastaneye başvurduğu belirtilmiş ve "son günlerde 'market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" denilmişti.

Valiliğin açıklama şöyle:

"Bugün Giresun Eğitim Araştırma Hastanemiz ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet hastanemize başvuran ve şikayet olarak intoksikasyon (zehirlenme) bulguları bulunan toplam 6 vatandaşımızın yapılan ayrıntılı anamnez ve muayenesi sonucu aynı işletmede çalıştıkları ve atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurdukları belirlenmiştir. Takip ve tedavilerine acil olarak başlanan vatandaşlarımızın nasıl zehirlendikleri ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış olup tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir. Yemek kaynaklı bir zehirlenme olması ihtimali dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte analizlerimiz devam etmektedir. 'Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden' son günlerde 'market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini' siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz."