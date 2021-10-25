Gine açıklarında yük gemisine saldırı

Gine Körfezi'nde Panama bandıralı bir gemi saldırıya uğradı.

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Basında yer alan bilgilere göre Panama bandıralı bir konteyner gemisi Gine Körfezi'nde saldırıya uğradı.

Dryad Global deniz güvenlik istihbarat şirketinin bildirdiğine göre, Panama bandıralı MSC LUCIA konteyner gemisi, Gine Körfezi'ndeki Agbami petrol sahası terminalinin 86 deniz mili (159 kilometre) güneybatısında bilinmeyen sayıda saldırgan tarafından bordalandı.

Bölgede seyreden gemilere, korsanlık eylemleri ve denizcilerin kaçırılmasıyla bilinen bölgede seyir halindeyken dikkatli olmaları tavsiye edildi.

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