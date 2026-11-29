Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda mühendisi istihdamının sağlanması, halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi ve kamusal denetim talepleriyle kampanya başlatan gıda mühendislerinin randevu taleplerine yanıt vermedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası dün Ankara’da bir basın açıklaması yaparak Bakan Yumaklı’ya seslendi, “Toplumun güvenli gıdaya erişim hakkını, etkin kamusal denetim ihtiyacını ve meslektaşlarımızın istihdam sorununu konuşmak için daha neyi bekliyoruz?” dedi.

'Gıda bir meta değil temel bir haktır'

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada “Bir tarafta işsiz gıda mühendisleri, diğer tarafta etkin ve yaygın denetim ihtiyacı bulunan binlerce gıda işletmesi vardır” denildi, bu çelişkinin bedelini bütün toplumun ödediği vurgulandı.

“Gıda bir meta değil, temel bir haktır!” diyen gıda mühendisleri “Bu nedenle başlattığımız ‘Gıda Güvenliği Gıda Mühendisleri ile Sağlanır’ kampanyasıyla gıda güvenliğinin sağlanması, kamusal denetimin güçlendirilmesi ve gıda mühendislerinin hak ettiği istihdam olanaklarına kavuşması için çağrıda bulunduk. Kampanyamız kapsamında yurttaşlardan, meslektaşlarımızdan ve toplumun farklı kesimlerinden topladığımız imzalarla bu talebin yalnızca bir meslek grubunun değil, bütün toplumun ortak talebi olduğunu ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Yumaklı'ya seslendiler: Binlerce gıda mühendisinin taleplerini dinlemek neden bu kadar zor?

Topladıkları imzaları ve talepleri iletmek, çözüm önerilerini doğrudan paylaşmak ve bakanlığın sorumluluklarını görüşmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan randevu talep ettiklerini açıklayan gıda mühendisleri “Ancak bugüne kadar bu talebimize herhangi bir yanıt alamadık” diye belirtti.

Yapılan açıklamada “Buradan bir kez daha soruyoruz” denilerek Bakan Yumaklı’ya şöyle seslenildi:

“Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim talebini dile getirmekten daha önemli ne olabilir? Gıda güvenliği için çalışan, bilimsel bilgi ve mesleki birikimini toplum sağlığı için kullanmaya hazır binlerce gıda mühendisinin taleplerini dinlemek neden bu kadar zor? Toplumun güvenli gıdaya erişim hakkını, etkin kamusal denetim ihtiyacını ve meslektaşlarımızın istihdam sorununu konuşmak için daha neyi bekliyoruz?”

'Ayrıcalık değil kamusal sorumluğun yerine getirilmesi'

Taleplerinin “bir ayrıcalık değil kamusal sorumluluğun yerine getirilmesi” olduğunu vurgulayan gıda mühendisleri “Randevu talebimiz bir nezaket beklentisinden ibaret değildir. Bu görüşme, halkın imzalarıyla ortaya koyduğu toplumsal bir talebin muhatabına iletilmesi ve çözüm yollarının tartışılması için gereklidir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı, topladıkları imzaları teslim etmek ve taleplerini görüşmek üzere randevu taleplerine yanıt vermeye çağıran TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada “Taleplerimiz açıktır” denilerek şunlar kaydedildi:

'Toplumun bütün kesimlerinin dengeli beslenme hakkı güvenceye alınmalı'

Gıda güvenliği alanında kamusal denetim anlayışı güçlendirilmeli, denetimler bağımsız, sürekli, bilimsel ve etkin biçimde yürütülmelidir. İlgili Bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam edilmelidir. Gıda mühendislerinin güvenceli, insanca yaşayabilecekleri ücretlerle ve mesleki yetkinliklerine uygun koşullarda çalışmaları sağlanmalıdır. Gıda işletmelerinde mevzuatın gerektirdiği teknik personel istihdamı etkin biçimde denetlenmeli, çalıştırılması zorunlu personelin hakları korunmalıdır. Tarımsal üretimden sofraya kadar bütün süreçlerde izlenebilirlik, gıda kontrolü ve laboratuvar altyapısı güçlendirilmelidir. Çocukların, öğrencilerin ve toplumun bütün kesimlerinin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme hakkı güvence altına alınmalı; okullarda ücretsiz bir öğün yemek ve temiz içme suyu sağlanmalıdır. Temiz suya erişim piyasanın insafına bırakılmamalı, suyun temel bir insan hakkı olduğu kabul edilerek kamusal güvence sağlanmalıdır. Gıda politikaları şirketlerin kâr ve büyüme hedeflerine göre değil, halkın beslenme hakkı, toplum sağlığı ve kamusal yarar esas alınarak oluşturulmalıdır.”

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