'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi gözaltına alındı: 'Türkiye'nin en zengin 'adamının' gücü yetmeyecek'

Türkiye’deki gıda sektörü ve sektördeki sağlıksız ürünleri paylaşmasıyla tanınan "Gıda Dedektifi" isimli sosyal medya hesabının sahibi Musa Özsoy, iddiaya göre Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında gözaltına alındı.

"Gıda Dedektifi" hesabından yapılan paylaşımda “Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

'Türkiye'nin en zengin 'adamının' gücü yetmeyecek'

İlerleyen saatlerde "Gıda Dedektifi" hesabından Özsoy'un serbest bırakıldığı duyuruldu.

Paylaşımda, "Musa Özsoy serbest bırakıldı. Bizi hassasiyetle misafir eden polislerimize ve nöbetçi savcımıza teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki; Türkiye'nin en zengin 'adamının' bizi susturmaya, korkutmaya, tek kelimemizi bile satın almaya asla ama asla gücü yetmeyecek" denildi.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Musa Özsoy'un, bir firmanın açtığı dava üzerine daha öncede gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından yapılan açıklamada ise, "Ülker hesabımıza yönelik baskısını artırmaya çalışmakta, ürünlerini iyileştireceği parayı davalara ve avukatlara dökmektedir" ifadelerine yer vermişti.