'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi gözaltına alındı

Türkiye’deki sağlıksız ürünleri paylaşmasıyla tanınan "Gıda Dedektifi" isimli sayfanın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada, davanın taraflarına tebliğ edilmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bir firmanın açtığı 'hukuk' davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır.

Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz. "

Özsoy ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.