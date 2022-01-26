Gezi'de yaralanan Aydoğan'ın dosyasında 9 yıldır ilerleme yok: 'Neredeyse polis benden davacı olacak'

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği nedeniyle yaralanan Aydın Aydoğan’ın soruşturmasında 9 yıl sonunda başa dönüldü. Daha önce 3 kere faili meçhul suçlar bürosuna gönderilen Aydoğan’ın dosyası en son ikinci kez bilirkişiye gönderilmişti. İkinci bilirkişi raporu sonucunda da şüpheli polislerin ifadesi alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, şüpheli polislerin tekrar ifadesinin alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Yazı kapsamda şüpheli polis S.K., 7 Aralık’ta ifade verdi. Polis S.K. ise aradan geçen süre nedeniyle olay anını hatırlamadığını ve biber gazı silahı kullanmadığını öne sürdü.
Önce belgeler kayboldu, ardından tekrar bilirkişiye gidildi
soL'a konuşan Aydoğan, dosyasındaki hukuksuzluklara dikkat çekerek soruşturma başa dönüldüğünü ancak dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.
Aydoğan şöyle konuştu: