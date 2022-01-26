Gezi'de yaralanan Aydoğan'ın dosyasında 9 yıldır ilerleme yok: 'Neredeyse polis benden davacı olacak'

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği nedeniyle yaralanan Aydın Aydoğan’ın soruşturmasında 9 yıl sonunda başa dönüldü. Daha önce 3 kere faili meçhul suçlar bürosuna gönderilen Aydoğan’ın dosyası en son ikinci kez bilirkişiye gönderilmişti. İkinci bilirkişi raporu sonucunda da şüpheli polislerin ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, şüpheli polislerin tekrar ifadesinin alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Yazı kapsamda şüpheli polis S.K., 7 Aralık’ta ifade verdi. Polis S.K. ise aradan geçen süre nedeniyle olay anını hatırlamadığını ve biber gazı silahı kullanmadığını öne sürdü.

Önce belgeler kayboldu, ardından tekrar bilirkişiye gidildi

soL'a konuşan Aydoğan, dosyasındaki hukuksuzluklara dikkat çekerek soruşturma başa dönüldüğünü ancak dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

Aydoğan şöyle konuştu:

"Dosyamdaki hukuksuzluk ve adaletsizlik artarak devam ediyor. En son 2017 dosyamda bilirkişi raporuna istinaden olması gereken kitapçık ve CD'nin olmadığını anladık. Bunun üzerine savcılığa defalarca dilekçeyle başvurmanız sonucu savcılık söz konusu belgelerin 'adli emanette olabileceğini' soyledi. Tekrar tekrar takip etmemiz sonucu dosyanın adli emanette olmadığı anlaşıldı.

'Neredeyse polis benden davacı olacak'

5 ay önce de savcılık dosyamın 8 yılı doldurmasına kısa bir müddet varken dosyayı acele bir şekilde tekrar bilirkişiye gonderdi. Gelen bilirkişi incelemesinde bir farklılık olmadığı anlaşıkdı. Yine aynı polisler ifadeye cağrıldı ve polislerden biri olay gününü 'hatırlamadığını' söyledi. Üstelik kendisinin de yaralandığını ve darp raporu aldığını beyan etmiş. Yani nerede ise onlar bizlerden davacı olacaklar. 9 yıl sonra bunu Soma'da Yusuf Yerkel vakasında da gördük.

'17 savcı değişti dosyamda, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz'

9 yıl oldu 3 kere faili meçhul suçlar bürosuna gönderildi. 2 defa Bölge İdare Mahkemesi kararı ile bir defa da bizlerin polis ön inceleme raporlarındaki tutarsızlıkları tespit etmemizden dolayı dosyaya itirazımız sonucu dosya tekrar memur suçlarına geldi. 17 savcı değişti dosyamda, anlamak mümkün değil. Ve tekrar başa döndük. 9 yıl sonra aynı şeyleri bizlere tekrar tekrar yaşatıyorlar.

'AYM'ye gideceğimiz için türlü saçmalaıklar yapılıyor'

Madem ilk bilirkişi raporu doğruydu, neden gereği yapılıp soruşturma neticelendirilmedi? Anayasa Mahkemesi'ne gideceğimizi tabi ki biliyorlar ve en azından dosya AYM'ye gittiği vakit 'bizler ne gerekiyorsa yaptık' diyebilmek için türlü türlü saçmalıklar yapılıyor.

Bunlar kabul edilemez. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız ve dosyadaki tüm hukusuzlukları kayıt altında tutup, adalet gelene peşinde olacağız."