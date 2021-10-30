Dokuz yıldır sonuçlanmayan Gezi davası: Dosya yeniden bilirkişide

Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan’ın yaklaşık dokuz yıldır devam eden davasında, dosya yeniden bilirkişiye gönderildi.

Aydoğan, dosyasında kriminal dairenin gönderdiği görüntülerin olmadığının defalarca savcılığa vermiş olduğu dilekçelerden anlaşıldığını, savcılığın dilekçelerine konuyla ilgili hiçbir mantıklı açıklama yapamadığını söyledi.

Kendisine daha önce adli emanette olduğu söylenen olay görüntülerinin olmadığının anlaşıldığını vurgulayan Aydoğan, savcılığın dosyasını tekrar bilirkişiye göndermek zorunda kaldığını dile getirdi.

"Faillerin belli, emri verenin belli olduğu soruşturma dosyam 8,5 yıldır 4 kez faili meçhul suçlar bürosuna gönderilip kapatılmak istendi" diyen Aydoğan, "Haklı talep ve şikayetlerimize savcılık makamı 8,5 yıldır hiçbir işlem yapmadı. Devletin taraf olduğu bu dosyalarda idare mahkemesi kararlarına rağmen dosya kapatılmak istenmiştir" ifadesini kullandı.

Adaletin ne kadar gerekli olduğununun yaşanılan bu günlerde daha iyi anlaşıldığına işaret eden Aydoğan, "AİHM kararlarını hiçe sayan siyasi iradenin kendi mahkeme ve kurumlarının kararlarını da tanımayacağını biliyoruz" dedi.