Gezi'de polisin yaraladığı üç yurttaş platform kurdu

Haziran Direnişi sırasında polis saldırısı sonucu yaralanan Orhan Şahin, Erdal Sarıkaya, Evren Köse'nin öncülüğünde Birleşik Dayanışma Platformu kuruldu.

Platformun kuruluşunu duyuran yönetim kurulu başkanı Erdal Sarıkaya, "Gezi Direnişi sonrası tüm kamu kurumlarının iktidar tarafından baskı altına alındığı, özellikle de adalet dağıtacak kurum ve kuruluşların iktidarın görüşü doğrultusunda hareket ettiği, kimi kamuoyuna mal olmuş davalarda dahi herkesçe bilinen suçluların hâlâ aramızda dolaştığı günleri görmekteyiz" dedi.

Sarıkaya imzalı kuruluş metninde, ülkenin her geçen gün karanlığa sürüklendiği, baskının sürekli artarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada Birleşik Dayanışma Platformu'nun kuruluşu duyuruldu.