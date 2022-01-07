Gezi'de gözünü kaybeden Sarıkaya: Kask numarası belli üniformalı polisler nasıl bulunamıyor?

Haziran Direnişi sırasında polisin attığı plastik mermi ya da gaz fişeğiyle bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda yüksek mahkeme eziyet yasağının ihlal edildiğine karar vermiş ve 8 yıldır yargı önüne çıkarılmayan polisler hakkında yeniden soruşturma açılmasına hükmetmişti.

AYM'nin kararı sonrası Erdal Sarıkaya ve avukatı, savcıdan polislerin bulunmasını tekrar talep etti. Öte yandan savcının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı yazı sonrası yine "polislerin kimliği tespit edilemedi" yanıtı geldi. Sarıkaya’nın yıllardır süren soruşturmasına rağmen kask numarası belli polisler yine tespit edilmedi.

'Bilirkişinin tespit ettiği polisler bulunamıyor'

soL'a konuşan Sarıkaya, kask numarası belli polislerin bulunamamasının mümkün olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. "Polis, bekçi ve zabıtalar kayıt altında mı? Yaka numaraları ve kask numaraları sicil kayıtları ile aynı mı?" diye soran Sarıkaya, AYM'den hakkında çıkan "polislerin yeniden soruşturulması" kararını da hatırlattı. Sarıkaya şunları söyledi:

"Her şey ortada olmasına rağmen savcılık tarafından bilirkişi raporunda tespit edilen polislerin 2 defa bulunamaması kabul edilebilir değil. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve hukuk devleti olmaktan çıktığının ispatıdır. Aslında kayıp olan yok, sadece birileri 'bulunmak' istenmiyor ve bu alenen ortada. Bu polislerin ortaya çıkartılmaması yarın oluşabilecek sendikal eylemler, 1 Mayıs gibi toplumsal hak arama mücadelelerinde Saray'ı ve etrafındakileri daha da cesaretlendiriyor. Meclis'te temsiliyeti bulunan bütün partiler bu konuya gerekli hassasiyeti göstermek zorunda.

'Kask numarası belli polisler nasıl bulunamaz?'

Devletin kask numarası belli üniformalı polisleri nasıl bulunamıyor? Geçtiğimiz günlerde Saray hanedanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefet partilerini 15 Temmuz sürecini örnek göstererek sokaklar üzerinden alenen tehdit etti. Şimdi Saray'a ve İçişleri Bakanlığı'na soruyorum ve muhalefet partileri de sormak zorunda: Olası bir erken seçim süreci ya da beklediğiniz toplumsal bir patlama mı var? Varsa emniyet genel müdürlüğü bünyesinde bulunan polis, bekçi ve zabıtalar kayıt altında mı? Yaka numaraları ve kask numaraları sicil kayıtları ile aynı mı? Ya da olası hazır tuttuğunuz kayıt dışı unsurlar mı var?

'Meclis araştırması talep edilsin'

Bununla ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talep edilmeli. Bu polisler nasıl sırra kalem basar? Gezi sürecinin katil polisleri 'kayıp' olarak mı kayda geçecek? Davamızın peşini bırakmayacağız. Hukuk, adalet mekanizmasının işlemesi için sonuna kadar gideceğiz."