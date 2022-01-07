Gezi'de gözünü kaybeden Sarıkaya: Kask numarası belli üniformalı polisler nasıl bulunamıyor?

Haziran Direnişi sırasında polisin attığı plastik mermi ya da gaz fişeğiyle bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda yüksek mahkeme eziyet yasağının ihlal edildiğine karar vermiş ve 8 yıldır yargı önüne çıkarılmayan polisler hakkında yeniden soruşturma açılmasına hükmetmişti.
AYM'nin kararı sonrası Erdal Sarıkaya ve avukatı, savcıdan polislerin bulunmasını tekrar talep etti. Öte yandan savcının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı yazı sonrası yine "polislerin kimliği tespit edilemedi" yanıtı geldi. Sarıkaya’nın yıllardır süren soruşturmasına rağmen kask numarası belli polisler yine tespit edilmedi.
'Bilirkişinin tespit ettiği polisler bulunamıyor'
soL'a konuşan Sarıkaya, kask numarası belli polislerin bulunamamasının mümkün olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. "Polis, bekçi ve zabıtalar kayıt altında mı? Yaka numaraları ve kask numaraları sicil kayıtları ile aynı mı?" diye soran Sarıkaya, AYM'den hakkında çıkan "polislerin yeniden soruşturulması" kararını da hatırlattı. Sarıkaya şunları söyledi: