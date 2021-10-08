Gezi ve Çarşı davalarının birleşmesi sonrası ilk duruşma: 'Siyasi bir linç, siyasi bir intikam davası'

Yargıtay'ın bozduğu 35 sanıklı Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Davası'nın 30 Temmuz'da birleştirilmesinin ardından ilk duruşma bugün görüldü.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Çarşı grubu üyelerinin aralarında olduğu 35 kişi ile Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanık yargılanıyor.

Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Aralarında Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Karaman, Cem Yakışkan'ın da bulunduğu tutuksuz 20 sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

'Birleştirme kararı ortadan kaldırılmalı'

Çarşı Davası'nın avukatlarından Ömer Kavili, "Bu dava yargılama değil, siyasi bir linç, siyasi bir intikam davasıdır. Bu birleştirme kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etmenizi istiyoruz. Birleştirme kararının ortadan kaldırılmasını, Çarşı davasının ayrılarak bu mahkemede devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar da, "Müvekkilim açısından dosyaların ayrılmasını talep ediyorum" diyerek iki davanın birbirinden tamamen ayrı olduğunu söyledi.

Heyet gelen talepler üzerine dosyaların ayrılmaması talebini görüşerek reddetti. Bunun üzerine Çarşı avukatları salonu terk etti.

'İki kez beraat ettim'

Gezi davasında yargılanan Mücella Yapıcı, "Ben aynı iddianameyle iki kere yangılandım, beraat ettim, beraatim kesinleşti. Sonra aynı iddianameyle tekrar yargılandım, tekrar beraat ettim. Bu davayı, geldiği bu haliyle aklen, ahlaken asla kabul etmiyorum. İddianameyi de kabul etmiyorum" dedi.

Tayfun Kahraman ise "Konuşulacak çok şey var. Savunma hazırlamak için süre talep ediyoruz. 2013'ten bu yana Gezi'ye katıldığımız için yargılanan bizler, beraat ve takipsizlik kararlarına rağmen yargılanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Tayfun Kahraman söz aldı: Konuşulacak çok şey var. Savunma hazırlamak için süre talep ediyoruz. 2013'ten bu yana Gezi'ye katıldığımız için yargılanan bizler, beraat ve takipsizlik kararlarına rağmen yargılanmaya devam ediyoruz + — #GeziyiSavunuyoruz (@gezisavunmasi) October 8, 2021

'Yargı müvekkilime eziyet ediyor'

Osman Kavala'nın savunmasını tamamlamasının ardından konuşan avukatı Köksal Bayraktar da "İddianameyi hazırlayan kişinin Adalet Bakanı yardımcısı olması konunun kanuni değil siyasi olduğunun göstergesidir. Yargı müvekkilime eziyet ediyor. Müvekkilim işkence altındadır" ifadesini kullandı.

AİHM'in Osman Kavala hakkında verdiği ihlal kararını hatılatan Bayraktar, Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesi'nin 9-11 Eylül tarihleri arasında bu ihlalin devam ettiğini ve ihlalin çok ağır olduğunu, Kasım ayında tekrar toplanıp olayı yeniden inceleyeceklerini söylediğini belirtti. Bayraktar "Bunu söyleme sebebim şu, eğer bir devlet sözleşmeye imza atmasına rağmen sözleşme hükümlerine riayet etmezse bakanlar komitesi durumu mahkemeye, mahkemeden komiteye, sonra da konseye gider ve konsey o ülkeyi Avrupa Konseyinden çıkarır" dedi.

Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi

Görüşü sorulan duruşma savcısı Edip Şahiner, Kavala'nın suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Aranın ardından mahkeme heyeti oy çokluğuyla Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 26 Kasım'da görülecek.

Davayı İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre, Almanya konsolosluklarından temsilciler ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor de izliyor.