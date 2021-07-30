'Çarşı' ve 'Gezi' davaları birleştirildi

Daha önce Osman Kavala ve Henri Barkey'in yargılandığı "darbe girişimi" davasıyla birleştirilen "Gezi davası" Çarşı mensuplarının yargılandığı davayla birleştirildi.

Gezi davasında 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş istedi.

Yazıda, 17 sanıklı dava dosyası ve 35 sanıklı Çarşı davası dosyası arasında yargılama konusu eylemler açısından "hukuki ve fiili irtibat bulunduğu" savunuldu.

Yazıda "15 Temmuz darbe girişimi" davası ve "Gezi" davasına ilişkin 17 sanıklı dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine muvafakat verilip verilmediği soruldu.

Söz konusu talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de iki dosyanın kendilerinde birleşmesine muvafakat verdiklerini bildirir yazıyı 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Gezi Direnişini yargılama iddiasındaki davadaki beraat kararları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Çarşı Grubu Davası'ndaki beraat kararları da Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmuş ve iki yargılamanın birleştirilmesi istenmişti.