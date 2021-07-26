Gezi eylemleri paylaşımları nedeniyle aldığı cezayı ödemeyince gözaltına alındı

CHP Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Ulaş Konyalı, Gezi eylemleri sırasında "Başbakan'a hakaret" suçlaması ile para cezasına çarptırıldı. Cezayı ödemeyen CHP'li Konyalı yapılan GBT ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı, aracıyla 32 Evler'de bulunan uygulama noktasında durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında Konyalı hakkında yakalama kararı olduğunu gören ekipler, CHP'li başkanı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Konyalı yapılan kontrollerin ardından yeniden polis merkezine götürüldü.

7 yıl önceki dava

Ulaş Yusuf Konyalı'nın 7 yıl önce sonuçlanan bir davada ödemesi gereken 5 bin lira tutarındaki cezayı ödemediği için gözaltına alındığı öğrenildi.

Geceyi polis merkezinde geçirecek olan Konyalı'nın 5 bin liralık cezayı ödemesi halinde yarın sabah serbest bırakılması bekleniyor.