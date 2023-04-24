Gezi tutuklusu Hakan Altınay: Soros Türkiye'ye her geldiğinde bakanlık onayıyla VIP'den geçti

Gezi davasında hapisle cezalandırılan Hakan Altınay, “Seni bugün Silivri’de tutan şeyin Soros’un Türkiye’de kurduğu yasal bir vakfın bir dönem temsilcisi olman mı?” sorusunu yanıtladı.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Altınay, Gezi Direnişi günlerinden sonra da “AKP’li bakanların Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı temsilcileriyle görüşmeye, görüşmelerini kendi Twitter hesaplarından, bakanlık sitelerinden duyurmaya devam ettiğini” söyleyerek, “Soros Türkiye’ye her geldiğinde bakanlık onayıyla VIP’den geçti” dedi.

'Bülent Arınç bile saçmalık demişti'

Altınay, Gezi Davası’nın iddianamesi için AKP’li Bülent Arınç’ın bile “saçmalık” dediğini şöyle anlattı:

"Bahsettiğin travma anlayabildiğim bir şey değil. Dünyada kitlesel itirazlar oluyor. Ya Time ya da The Economist bir göstericiyi kapağına taşıyıp bu itirazları yılın olayı seçmişti 2013’te. Ayrıca o zamanki hükümetin üyeleri bu itirazları tehdit olarak görmeyip, demokratik kültürün gelişmesinin bir parçası olarak algıladıklarını dillendirdiler daha sonra. Halen AK Parti üyesi olan bir isim iddianame için “bir çocuğun dahi yazamayacağı saçmalık” dedi yanılmıyorsam. Dolayısıyla Gezi’ye böyle bakmak travma açıklamasının ima ettiği bir çaresizlik değil de bir tercih galiba."

"Kimi kastediyorsun? Kim kullanmıştı iddianame için 'bir çocuğun dahi yazamayacağı saçmalık' ifadesini?" sorusu üzerine Altınay, "Bülent Arınç söylemişti diye hatırlıyorum" yanıtını verdi.

'MASAK Gezi'ye yurt dışından gelen bir fon bulamadı'

Altınay, Gezi Direnişi’nin arkasında dış güçler var iddiaları için de şunları söyledi:

"Her türlü olumsuzluk dış dünyadan biliniyor, bizim hiçbir eksiğimiz, hatamız, suçumuz olmuyor. Üst akıl bahsini hatırlarsın… yıllarca konuşuldu bu iddia. Şu an itibariyle ne olduğunu, nasıl çalıştığını biliyor muyuz? Büyük analist ve eşsiz bilge Süleyman Seyfi Öğün, 2 Haziran 2013’de yazıyor “Bu işin altında mutlaka dış güçler var” diye. Buna inanmak işinize geliyorsa, dünya görüşünüzü teyit ve tahkim ediyorsa, kanıt aramadan inanmayı seçiyorsunuz. Gerçekleri dünya görüşünüze uydurmak için ezip büzüp parçalıyorsunuz. Profesör Öğün’ün kendi vehminin iddianameye dönüşüp bizlerin temelsiz, delilsiz hapiste olmamızdan rahatsızlık duyup duymadığını bilmiyorum. MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) defalarca Gezi’ye yurtdışından gelen bir fon bulamadık diye rapor verdiğini de ekleyeyim."

'Yurtdışından fon alımını AKP kolaylaştırdı'

Altınay, Soros’un geçmiş dönemde parasını neden Türkiye gibi ülkelerde harcadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Altınay, şunları söyledi:

"Ben 2018’deki kapanma kararının bir parçası değildim ama bence doğru yaptılar. Eğer bir yerde istenmiyorsanız, orada olmanın bir manası yok. Dünyada da bir yabancı fon endişesi var. Bu bazen paranoya düzeyine ulaşıyor. Belki bazı temel gerçekleri hatırlatmak lazım; yurt dışından fon alımını kolaylaştıran AK Parti hükümetidir. Eğer şimdi bunun yararsız ya da zararlı olduğunu düşünüyorlarsa, kanunu hemen değiştirebilirler. Bunu yaparken şunu da aklımızda tutalım: fen liseleri de bir yurtdışı fonla kurulmuştur, Robert Kolej de. Bu okulların mezunları olmasa bugün çok gurur duyulan savunma sanayi nerede olurdu? Egemen ve bağımsız bir ülke olarak, Türkiye dilediği zaman yurtdışından fon gelmesini yasaklayabilir. Türkiye dış fon meselesini etraflıca tartışmalıdır. Ama yasak olmayan, bu hükümetin kolaylaştırdığı bir şeyi gayrimeşru gibi göstermek sağlıklı ve gerekli bir toplumsal muhakemeyi engeller."