Gezi tutukluları: Davamızdaki müştekiler, depremin sorumlusudur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Gezi Parkı davası kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan mimar Mücella Yapıcı, film yapımcısı Çiğdem Mater ile belgeselci Mine Özerden’i bugün ziyaret etti.

Ziyareti sonrasında cezaevi önünde açıklama yapan Karaca, tutukluların daha önceki ziyaretlerinde kendilerine hep moral verdiklerini, fakat bu sefer üzgün olduklarını dile getirdi. Karaca, “‘Bugünkü depremin sorumluları kim’ diye sorduğumda, 'Bizim davamızdaki müştekiler, bugünkü depremin yıkıcılığı ve o enkazın altında can veren yurttaşların başlıca sorumlusudur' ifadelerini kullandılar” dedi.

Karaca, şunları söyledi:

"Hep bize onlar için duyduğumuz kaygılar için ‘Hayır kaygı duymayın. Biz burada iyiyiz’ demişlerdi. İlk defa çok üzgünler. İlk defa 6 Şubat depremi sonrasında, deprem yaralarını sarabilmek ve orada olarak insanlara destek olabilmek olanağı olmadığı için; kapalı duvarlar, kapalı kapılar, kalın duvarlar arkasında olmaktan çok üzgün olduklarını ifade ettiler. Ayrıca bütün milletimize de hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bugün, İstanbul’un deprem toplanma alanlarını beton ormanına dönüştürenlerle mücadele edenlerle, bugün neredeyse İstanbul merkezde bir tek deprem toplanma alanı, sahra hastanesi kurabilme, belki de helikopter inebilecek tek alan olarak kalan Gezi Parkı için mücadele eden ve o mücadelelerinden dolayı ve aynı zamanda tabii ki ranta ve betona karşı İstanbul’un hukukunu korudukları için içeride olan bu tutsakları ziyaret etmek anlamlıydı."

Depremin sorumlularının, davalarındaki müştekilerin olduğunu söylediler

Gülizar Biçer Karaca, depremin sorumluları olarak davalarındaki müştekileri işaret ettiklerini aktardı. Karaca şunları söyledi:

"'Bizim davamızdaki müştekilerin bugünkü depremin yıkıcılığı ve o enkazın altında can veren yurttaşların başlıca sorumlusudur' ifadesini kullandılar. Biz de içeriden, onların bu düşüncelerini sizlere aktarmak istedik. Mücella Yapıcı’nın da bir mesajı var. Sizlere onu okumak isterim. ‘Öncelikle tüm insanlarımızın acısını yürekten paylaşıyorum. Bütün meslek hayatını; bilimin, mesleğin ilkelerini esas alarak topluma aksettirmeye çalışan biri olarak, bu süreçte topluma derdimizi anlatmanın yolunu bulamadığımız, sesimizin boğulmasına izin verdiğimiz için ve şu anda bilgi ve birikimimizi ve dayanışma eylemimizi paylaşamadığım için çok üzgünüm, öfkeliyim ve özür diliyorum. Bilimin, tekniğin, kadim bilginin, etik, ahlaki ve toplumsal değerlerinin yeniden inşası ile hep birlikte daha sağlıklı, dayanıklı ve huzurlu hayatlara ve kentsel yapılara ve kırsal yerleşmeye olabilecek en kısa sürede erişmek üzere. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepimize kolay gelsin. Sevgiyle kalın’ diyor Mücella Hanım." (ANKA)