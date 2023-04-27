Gezi Direnişi'nde halka saldıran Palalı Sabri'ye 248 yıla kadar hapis istemi

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle "kadınları gece kulüplerinde fuhuşa zorladığı" iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı.

Oda TV'den Zeynep Çakır'ın haberine göre, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, "sanık Çelebi liderliğinde insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlenmesi amacıyla, ortak iradeye dayalı, devamlılık arz eden, tek bir suç işlemeye yönelik olmayıp suça iştirak boyutunu aşan, aralarında hiyerarşik bir yapılanma olan, disiplin ve plan dahilinde hareket edilen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik olarak suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu" aktardı.

Açıklanan mütalaada, "sanık Sabri Çelebi örgütün kurucusu; Müslüm Çelebi ile Mehmet Emin Çelebi örgütün yöneticisi; Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin, Mahmut İlter ve İlknur Akcıoğlu'nun da örgütün üyesi oldukları" kaydedildi.

Çoğunlukla Fas uyruklu kadınların "fuhuşa zorlandığı" belirtilen mütalaada kadınların "garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlatıldıkları, mağdurların pasaportlarına el koyularak zorla alıkonuldukları, karşı çıkanlara darp ve tehditte bulunulduğu" belirtildi.

Mütalaada sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi ve Mehmet Emin Çelebi’nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Mütalaada sanıklar Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter’in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık İlknur Akcıoğlu'nun ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ayrıca sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter'in üzerlerine atılı suçların niteliği ve muhtemel ceza miktarı da dikkate alınarak kararla birlikte tutuklanmalarına hükmedilmesi talep edildi.

Duruşmada sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre talep ettiler.

Firari Palalı Miami'den çıktı

Habere göre 2021 yılında “S47 Lounge Miami Beach” adıyla bir restoran açan Çelebi'nin adresi “921 Brickell Ave, Miami, FL 33131, Amerika Birleşik Devletleri” olarak geçerken, son 2 yıldır aynı adreste ikamet ettiği öğrenildi.