AKP'den iki anket sonucu açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, anket sonuçlarında AKP'nin ve Erdoğan'ın önde olduğunu iddia etti.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" iddiasında bulundu.

Bülent Turan ise, AKP'nin oyunun yüzde 40'larda, Erdoğan'ın oyunun ise 50'lerde olduğunu iddia etti. Turan, "İYİ Partili Kılıçdaroğlu'na oy vermez. İYİ Parti'nin geçen seçimlerde aldığı oyun çok daha azını alacağını iddia ediyorum. CHP'nin içinde kendi kavgaları varken bu tarafta çok uyumlu bir Cumhur İttifakı var" dedi.