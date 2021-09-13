Gezi direnişinde halka palayla saldıran Sabri Çelebi'ye fuhuş operasyonu

İstanbul'da 2013 yılında Haziran direnişi sırasında Gezi Parkı yakınlarında eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığını bildirildi.

Çeteye düzenlenen operasyonda 62 yabancı uyruklu kadının örgütün elinden kurtarıldığı, 6 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Gezi Direnişi sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütünce Beşiktaş ve Beyoğlu'nda işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edildi.

Gezi direnişi sırasındaki saldırı nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan çete lideri Sabri Çelebi ise yakalanmış değil. Ajanslar Çelebi'nin "yurtdışında olduğunun düşünüldüğünü" aktarıyor.