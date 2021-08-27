Polisten Berkin'in annesi Gülsüm Elvan'a: 'Ben mi öldürmüşüm, iyi yapmışım'

Av. Ebru Timtik ölümünün birinci yılında Gazi Mezarlığı'ndaki mezarı başında, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

Dokuz8haber'den Fatoş Erdoğan'ın haberine göre, Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz kapsülü ile başından vurulan ve 269 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da anmaya katıldı.

Anmaya katılanlara, polis tarafından kimlik kontrolü yapılmak istendi.

Gülsüm Elvan, kendilerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere, "Kimliği soruyorsunuz, tanımıyor musunuz? Öldürdüğünüz çocuğun annesiyim" dedi.

Bir polis de Elvan'a "Ben mi öldürdüm; öyleyse iyi yapmışım" yanıtını verdi.