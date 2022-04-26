Gezi Davası sonrası Ankara'da eylem: 'Hukukla ve adaletle bağdaşmayan bir karar'

Haziran Direnişi'ni yargılama iddiasındaki hukuksuz Gezi Davası'nda karar açıklandı. Mahkeme heyeti Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 7 kişiye de 18 yıl hapis cezası verdi.

Taksim Dayanışma'nın çağrısıyla adalet nöbeti tutan hukukçular Çağlayan Adliyesi önünde Gezi Davası’nda çıkan kararı protesto etmişti.

Ankara'da Sıhhiye Adliyesi'nin önünde de bugün basın açıklaması yapıldı. Hukuk örgütleri Adalet için Hukukçular, ÇHD Ankara Şubesi, Demokrasi için Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, ÖHD Ankara Şubesi, Toplumsal Hukuk, Yurtsever Hukukçular ve Ankara Barosu çağrısıyla saat 12.00'de bir araya gelindi. Ankara Barosu'nun açıklamasında karar için, "hukukla ve adaletle bağdaşmayan bir karar" nitelendirmesi yapıldı.

Baro açıklamasında "Hukuk siyasetin aracı olmamalıdır" denildi.