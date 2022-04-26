Gezi Davası sonrası adalet nöbeti: 'Her yer Taksim, her yer direniş!'

Haziran Direnişi'ni yargılama iddiasındaki hukuksuz Gezi Davası'nda karar açıklandı. Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti 7 kişiye 18 yıl hapis cezası verdi.

Kararın ardından Taksim Dayanışma'nın çağrısıyla adalet nöbeti tutan hukukçular Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!", "Her yer Taksim, her yer direniş!" sloganları atan avukatlar, Gezi Davası’nda çıkan kararı protesto etti.

Adiliye önünde konuşan avukat Kemal Aytaç, "Bu cesareti, nereden, kimden alıyorlar, gerçekten bunun cevabını vermek zor. Bilinmesi gereken bir şey var, bunun hesabını soracağız. Uyguladıkları yasa değildir, yürüdükleri yol usul değildir" ifadelerini kullandı. Gezi Davası’nda çıkan karar sonucu tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne götürülen Avukat Can Atalay’ın mesajı da okundu.

Atalay, "Gezi, bu toprakların, eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Gezi’yi savunduk, savunuyoruz ve savunacağız. Adalet istiyoruz. İnsan, hava, toprak ve su için adalet. Hep birlikte mücadele edeceğiz" mesajını gönderdi.

Yurtsever Hukukçular adına Mehmet Çetinkaya açıklama yaptı. Çetinkaya, 'Gezi'de halkın direnme hakkı için vardık. Bu hak yargılanamaz' dedi.