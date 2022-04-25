Gezi Davası'nda karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama kararı

Beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen, Haziran Direnişi'ni yargılama iddiasındaki Gezi Davası'nda karar açıklandı.

Mahkeme heyeti Osman Kavala’nın "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kavala'nın Casusluk suçlamasından beraat ve casusluk suçlamasından tahliyesine karar verildi.

Tüm sanıklara tutuklama kararı

Mahkeme heyeti Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verdi.

Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dava dosyaları ise ayrılarak, yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti.

Salonda karara tepkiler

Karara salondakiler "Her yer Taksim her yer direniş" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Mücella Yapıcı kararın açıklanmasının ardından "8 çocuğun yanında benim 18 yıl yatmamın ne anlamı var. Vız gelir tırıs gider" dedi.

Hakkında 18 yıl hapis ve tutuklama kararı verilen Can Atalay, ''Şunu bilin zulme boyun eğmeyeceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Hiçbir hukuka aykırı işlemi kabul etmeyeceğiz'' dedi.

Tutuklama kararı çıkarılan isimler yakınları ile vedalaştı.

Mahkeme Salonunda "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Mahkemenin kararı şöyle:

Adliye önünde karara tepkiler

Gezi Davası'nda adliye önünde tepkiler sürüyor: Öfkemiz hepinizi yenecek

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu "Madem onurlu hakim yetişmiyor, hukuk fakültelerini kapatsınlar" diyerek karar tepki gösterdi:

Adliye önünde "Her yer Taksim, her yer direniş" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları:

Adliye önünde açıklama yapan CHP milletvekili Özgür Özel "Gezi özgürdür, bugün tutukladıkları bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir" dedi. Özel "Mücella Yapıcı'yı 72 yaşında Bakırköy Cezaevi’ne koyacak kadar küçülmüş, alçalmış birisinin bizlerin karşısında dizleri titremektedir. Herkes bunu bilsin" diye konuştu.

HDP'li Filiz Kerestecioğlu ise "Bir yol ayrımındayız. Bütün muhalefeti terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Türkiye halkları bunu hak etmiyorlar. Bugün alınan arkadaşlarımız bizim canlarımızdır, hiçbir suçla ilişkileri yoktur. Suçları Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olarak kalmasıdır. Hepimiz oradaydık. Yargılayacaklarsa hepimizi yargılasınlar" dedi.

Taksim Dayanışması'ndan Akif Burak Atlar "Sonunda Gezi kazanacak. Bu daha başlangıç mücadeleye devam, ilk gün söylediğimiz ve hep beraber söylemeye devam edeceğimiz sloganımızdır. Gezi bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Bu ülkenin bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz" dedi.